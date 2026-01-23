Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

23/01

00:45

Fenerbahce 0-1 Aston Villa

ON FOOTBALL

PAOK Saloniki 2-0 Real Betis

ON SPORTS

Bologna 2-2 Celtic

ON SPORTS +

Brann 3-3 Midtjylland

TV 360

Feyenoord 3-0 Sturm Graz

TV 360

Freiburg 1-0 Maccabi Tel Aviv

TV 360

Malmo 0-1 Crvena Zvezda

TV 360

Viktoria Plzen 1-1 FC Porto

ON SPORTS NEWS

Young Boys 0-1 Lyon

TV 360

23/01

03:00

Celta Vigo 2-1 Lille

ON SPORTS

Dinamo Zagreb 4-1 FCSB

TV 360

Ferencvarosi 1-1 Panathinaikos

ON SPORTS +

G.Rangers 1-0 Ludogorets Razgrad

TV 360

Nice 3-1 Go Ahead Eagles

TV 360

RB Salzburg 3-1 Basel

TV 360

Utrecht 0-2 Racing Genk

TV 360

Roma 2-0 Stuttgart

ON FOOTBALL

Braga 1-0 Nottingham Forest

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 17

22/01

22:15

Al Taawoun 2-2 Al Hazem

23/01

00:30

Al Hilal 4-1 Al Feiha

Al Qadsiah 2-1 Al Ittihad

