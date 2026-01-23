Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, giải U23 châu ÁLink xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc lúc 22h ngày 23/1, trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á.
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Anh Quân, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt.
U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.
Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
23/01/2026 | 20:40
20h30
HLV Kim Sang Sik quyết định thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Thủ thành Cao Văn Bình, Đức Anh, Văn Hà, Anh Quân, Văn Thuận, Đình Bắc, Quốc Việt, Quốc Cường, Phi Hoàng đá chính từ đầu.
23/01/2026 | 09:45
20h
23/01/2026 | 09:44
19h30
23/01/2026 | 09:44
19h
