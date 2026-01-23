HLV Kim Sang Sik quyết định thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Thủ thành Cao Văn Bình, Đức Anh, Văn Hà, Anh Quân, Văn Thuận, Đình Bắc, Quốc Việt, Quốc Cường, Phi Hoàng đá chính từ đầu.

Đội hình ra sân U23 Việt Nam - Ảnh: VFF