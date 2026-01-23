Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Anh Quân, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Đình Bắc, Văn Thuận, Quốc Việt.

U23 Hàn Quốc: Jae Yun, Min Jun, Hyun Seo, Hyun Tae, Dong Jin, Ji Hun, Do Hyun, Min Ha, Jae Sang, Seung Bae, Seok Hwan.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

23/01/2026 | 20:40

20h30

HLV Kim Sang Sik quyết định thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Thủ thành Cao Văn Bình, Đức Anh, Văn Hà, Anh Quân, Văn Thuận, Đình Bắc, Quốc Việt, Quốc Cường, Phi Hoàng đá chính từ đầu.

615816155_850646304454789_2035047041029308528_n.jpg
Đội hình ra sân U23 Việt Nam - Ảnh: VFF
G_Wmi PbAAIKPkw.jpg
Đội hình ra sân U23 Hàn Quốc - Ảnh: KFA
23/01/2026 | 09:45

20h

616551142_1217938893873355_1920382578775128535_n.jpg
Các cầu thủ U23 Việt Nam bày tỏ sự quyết tâm ở buổi tập cuối cùng tại Jeddah - Ảnh: VFF
23/01/2026 | 09:44

19h30

619120810_1216902917310286_3052793292401808491_n.jpg
Lịch thi đấu trận tranh hạng 3 và chung kết U23 châu Á - Ảnh: VFF
23/01/2026 | 09:44

19h

G_R5vowbAAAAOfV.jpg
Trận tranh hạng 3 hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Asean Football
