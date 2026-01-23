Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc:

https://tv360.vn/tv/tv360-10?ch=9957&ev=78014&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html

https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html

Link tường thuật của VietNamNet: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Các cầu thủ U23 Việt Nam cần xốc dậy tinh thần - Ảnh: Ted Trần

Toàn thắng 4 trận từ vòng bảng tới tứ kết, U23 Việt Nam thúc thủ 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 thực sự là một cú sốc. Thất bại này không chỉ khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vỡ mộng lập kỳ tích, mà còn chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, tinh thần xuống thấp, chưa kể những tổn thất nặng về nhân sự.

Nhưng bóng đá là vậy, khi đối thủ mạnh hơn, chơi hay hơn và giành chiến thắng thì U23 Việt Nam phải học cách chấp nhận. Thực tế, trận thua tâm phục khẩu phục này cũng giúp các cầu thủ trẻ biết mình đang đứng ở đâu, cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể vươn tới tầm vóc những đội bóng hàng đầu châu lục.

Vấp ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, giờ là lúc thầy trò HLV Kim Sang Sik phải quên nhanh trận thua U23 Trung Quốc, để tập trung cho một trận đấu cũng rất quan trọng: tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Tâm lý, tinh thần chiến đấu chính là điều mà HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò phải thể hiện tốt nhất. U23 Việt Nam dù thua đậm U23 Trung Quốc nhưng nhiệm vụ vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng các cầu thủ không được phép từ bỏ, chơi tới những phút cuối cùng để ngẩng cao đầu ra về.

Trận đấu với U23 Hàn Quốc chính là bài kiểm tra về sự trưởng thành, bản lĩnh của U23 Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để Đình Bắc và các đồng đội chứng minh bằng hành động và kết quả, thay vì chỉ là lời xin lỗi.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Bình, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Viktor Lê, Văn Khang, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Ngọc Mỹ, Lê Phát.

U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Kang Min Jun, Bae Hyun Seo, Lee Hyun Yong, Lee Geon Hee, Kang Seong Jin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Shin Min Ha, Baek Ga On, Jang Seok Hwan.