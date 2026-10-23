|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
|
22/10 19:15
|CAHN 1-1 Thanh Hoá
|
FPT Play
|
GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 4
|
22/10 17:00
|
Văn Hiến 3-2 Sài Gòn
|
FPT Play
|
22/10 18:00
|
Phú Thọ 2-3 PVF CAND
|
FPT Play
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
22/10 23:45
|
Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar
|
Ferencvarosi 4-1 Torreense
|Juventus 2-2 Rennes
|
On Football
|Lech Poznan 1-1 Sunderland
|
On Sports +
|
Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen
|OFI Crete 0-2 Leverkusen
|Sturm Graz 1-0 Marseille
|
On Sports
|
Saint Gilloise 4-0 H. Beer Sheva
|
23/10 02:00
|Bournemouth 3-0 AC Milan
|
On Football
|Besiktas 3-2 Crystal Palace
|
On Sports News
|Celtic 1-2 Celta Vigo
|
On Sports +
|
Jagiellonia 0-3 Anderlecht
|Lillestrom 0-6 Sociedad
|
Celje 2-2 Salzburg
|
Olympiacos 1-0 Sparta Praha
|
Omonia Nicosia 1-4 Benfica
|Hoffenheim 3-0 Lyon
|
On Sports
|
Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.