Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5

22/10  19:15

 CAHN 1-1 Thanh Hoá

FPT Play

GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 4

22/10   17:00

Văn Hiến 3-2 Sài Gòn

FPT Play

22/10   18:00

Phú Thọ 2-3 PVF CAND

FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

22/10  23:45

Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar

Ferencvarosi 4-1 Torreense

Juventus 2-2 Rennes

On Football
Lech Poznan 1-1 Sunderland

On Sports +

Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen

OFI Crete 0-2 Leverkusen

Sturm Graz 1-0 Marseille

On Sports

Saint Gilloise 4-0 H. Beer Sheva

23/10  02:00

 Bournemouth 3-0 AC Milan

On Football
Besiktas 3-2 Crystal Palace

On Sports News
Celtic 1-2 Celta Vigo

On Sports +

Jagiellonia 0-3 Anderlecht

Lillestrom 0-6 Sociedad

Celje 2-2 Salzburg

Olympiacos 1-0 Sparta Praha

Omonia Nicosia 1-4 Benfica

Hoffenheim 3-0 Lyon

On Sports

Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia