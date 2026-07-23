Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

23/07

00:00

Omonia Nicosia 1-0 Kairat Almaty

23/07

00:30

Levski Sofia 1-0 Uni. Craiova

23/07

02:00

Egnatia 3-3 Publikum Celje

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

22/07

23:00

Neftci Baku 2-4 Dinamo Minsk

23/07

00:00

Bohemians 2-1 Ballkani

23/07

00:45

I. Basaksehir 1-1 Inter Turku

23/07

01:00

Vardar Skopje 2-3 Riga

23/07

01:30

Spartak Trnava 0-0 CSKA Sofia

23/07

02:00

Zeleznicar Pancevo 0-1 Braga

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 19

22/07

17:30

Bucheon 2-3 Anyang

Gwangju 1-1 Gimcheon Sangmu

FC Seoul 3-1 Pohang Steelers
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.