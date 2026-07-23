Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
|
23/07
00:00
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Omonia Nicosia 1-0 Kairat Almaty
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23/07
00:30
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Levski Sofia 1-0 Uni. Craiova
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23/07
02:00
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Egnatia 3-3 Publikum Celje
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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22/07
23:00
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Neftci Baku 2-4 Dinamo Minsk
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23/07
00:00
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Bohemians 2-1 Ballkani
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23/07
00:45
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I. Basaksehir 1-1 Inter Turku
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23/07
01:00
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Vardar Skopje 2-3 Riga
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23/07
01:30
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Spartak Trnava 0-0 CSKA Sofia
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23/07
02:00
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Zeleznicar Pancevo 0-1 Braga
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 19
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22/07
17:30
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Bucheon 2-3 Anyang
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Gwangju 1-1 Gimcheon Sangmu
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FC Seoul 3-1 Pohang Steelers
Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Tuyển Việt Nam có màn chạy đà ấn tượng trước chiến dịch ASEAN Cup 2026, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thể yên tâm tuyệt đối với các phương án của mình.
Tuyển Việt Nam hành quân sang Thái Lan, sẵn sàng cho trận ra quân tại bảng A gặp Timor Leste, ASEAN Cup 2026.