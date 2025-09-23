Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI FUTSAL NAM CHÂU Á 2026

22/09
18:00

Trung Quốc 2-7 Việt Nam

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4

22/09
18:00

Ninh Bình 2-0 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360+4

LIGUE 1 2025/26 - VÒNG 5

23/09
01:00

Marseille 1-0 PSG

VĐQG ITALIA 2025/26 - VÒNG 4

23/09
01:45

 Napoli 3-2 Pisa

ON Football

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 - VÒNG 6

23/09
02:15

 Sporting Lisbon 0-0 Moreirense

VĐQG NGA 2025/26 - VÒNG 9

22/09
23:00

 Sochi 1-3 CSKA Moscow

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 - VÒNG 6

23/09
00:00

 Galatasaray 3-1 Konyaspor

VĐQG IRELAND 2025 - VÒNG 31

23/09
01:45

Waterford FC 1-2 Shamrock Rovers

Drogheda United 2-1 Shelbourne

Galway United 0-1 Sligo Rovers

St. Patricks Athletic 4-0 Cork City

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 - VÒNG 6

23/09
02:00

 Millwall 1-0 Watford

VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 9

23/09
05:00

 Estudiantes - Defensa y Justicia

23/09
07:00

 Belgrano - Newells Old Boys