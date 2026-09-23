Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

22/09  12:00

 U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan

VTV6
U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait

22/09  17:00

 U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia

VTV7

SCOTLAND CHALLENGE CUP 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

23/09  01:45

Bonnyrigg Rose vs Airdrieonians

Clachnacuddin vs Ross County

East Kilbride vs Celtic B

Edinburgh City vs Dundee United B

Elgin City vs Dundee FC B

Forfar Athletic vs Peterhead

Formartine United vs Montrose

Fraserburgh FC vs Cove Rangers

Gala Fairydean Rovers vs The Spartans

Kelty Hearts vs Heart B

Queen of South vs Annan Athletic

Stirling Albion vs Cumbernauld Colts