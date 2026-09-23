Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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22/09 12:00
|U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan
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VTV6
|U23 Philippines 2-1 U23 Kuwait
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22/09 17:00
|U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia
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VTV7
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SCOTLAND CHALLENGE CUP 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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23/09 01:45
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Bonnyrigg Rose vs Airdrieonians
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Clachnacuddin vs Ross County
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East Kilbride vs Celtic B
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Edinburgh City vs Dundee United B
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Elgin City vs Dundee FC B
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Forfar Athletic vs Peterhead
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Formartine United vs Montrose
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Fraserburgh FC vs Cove Rangers
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Gala Fairydean Rovers vs The Spartans
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Kelty Hearts vs Heart B
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Queen of South vs Annan Athletic
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Stirling Albion vs Cumbernauld Colts
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