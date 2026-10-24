Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
|
23/10 17:00
|HAGL 0-2 SLNA
|
FPT Play
|
23/10 19:15
|Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 02:00
|Ipswich 1-1 Nottingham
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
|
24/10 02:00
|
Alaves 1-1 Malaga
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 01:45
|Torino 3-2 Monza
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
|
24/10 01:30
|Stuttgart 2-3 Monchengladbach
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 01:45
|
Brest 1-2 Nice
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 11
|
23/10 20:30
|Al Faisaly 1-3 Al Nassr
|
23/10 22:30
|
Al Ittihad 2-0 Diriyah Club
|
24/10 01:00
|Al Qadsiah 2-3 Al Hilal
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.