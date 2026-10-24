Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5

23/10  17:00

 HAGL 0-2 SLNA

FPT Play

23/10  19:15

 Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8

24/10  02:00

 Ipswich 1-1 Nottingham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

24/10  02:00

Alaves 1-1 Malaga

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8

24/10  01:45

 Torino 3-2 Monza

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7

24/10  01:30

 Stuttgart 2-3 Monchengladbach

 VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

24/10  01:45

Brest 1-2 Nice

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 11

23/10  20:30

 Al Faisaly 1-3 Al Nassr

23/10  22:30

Al Ittihad 2-0 Diriyah Club

24/10  01:00

 Al Qadsiah 2-3 Al Hilal