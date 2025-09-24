|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6
|
24/09
00:00
|
Ath.Bilbao 1-1 Girona
|
SCTV 15
|
Espanyol 2-2 Valencia
|
SCTV 22
|
24/09
02:30
|
Levante 1-4 Real Madrid
|
SCTV 22
|
Sevilla 1-2 Villarreal
|
SCTV 15
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16
|
24/09
01:45
|
Barnsley 0-6 Brighton
|
Burnley 1-2 Cardiff
|
Fulham 1-2 Cambridge Utd
|
Lincoln City 1-2 Chelsea
|
Wigan 0-2 Wycombe
|
Wolverhampton 2-0 Everton
|
Wrexham 2-0 Reading
|
24/09
02:00
|
Liverpool 2-1 Southampton
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
23/09
22:00
|
Cagliari 4-1 Frosinone
|
23/09
23:30
|
Udinese 2-1 Palermo
|
24/09
02:00
|
AC Milan 3-0 Lecce
|
VĐqg BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 1
|
24/09
02:15
|
Benfica 1-1 Rio Ave
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
24/09
05:00
|
Racing Club - Velez Sarsfield
|COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT
|
24/09
07:30
|
Fluminense - Lanus
-
