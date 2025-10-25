Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

25/10

02:00

Leeds 2-1 West Ham

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

25/10

02:00

Sociedad 2-1 Sevilla

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

25/10

01:45

AC Milan 2-2 Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

25/10

01:30

Werder Bremen 1-0 Union Berlin

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

25/10

01:45

Paris FC 1-2 Nantes

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 12

25/10

02:00

Preston 3-2 Sheffield Utd

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6

25/10

04:00

Independiente 3-0 Platense

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

25/10

07:00

Inter Miami - Nashville