Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Vòng loại Futsal nam châu Á 2026

24/09

14:30

Việt Nam 4-0 Lebanon

 

Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 - Shoppe Cup

24/09

19:30

CAHN 1-0 Cebu

FPT Play

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

24/09

23:45

Midtjylland 2-0 Sturm Graz

ON SPORTS NEWS

PAOK Saloniki 0-0 Maccabi Tel Aviv

ON FOOTBALL

25/09

02:00

Braga 1-0 Feyenoord

ON SPORTS

Crvena Zvezda 1-1 Celtic

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahce

ON SPORTS +

Freiburg 2-1 Basel

Malmo 1-2 Ludogorets Razgrad

Nice 1-2 Roma

ON SPORTS NEWS

Real Betis 2-2 Nottingham Forest

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6

25/09

00:00

Getafe 1-1 Alaves

SCTV 15

25/09

02:30

Atletico Madrid 3-2 Vallecano

SCTV 15

Real Sociedad 1-0 Mallorca

SCTV 22

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16

25/09

01:45

Huddersfield 0-2 Manchester City

Newcastle 4-1 Bradford City

Tottenham 3-0 Doncaster

25/09

02:00

Port Vale 0-2 Arsenal

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16

24/09

22:00

Parma 2-2 Spezia (pen 4-2)

24/09

23:30

Verona 0-0 Venezia (pen 4-5)

25/09

02:00

Como 3-0 Sassuolo

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

25/09

07:30

Palmeiras - River Plate

COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT

25/09

05:00

Atletico Mineiro - Bolivar

25/09

07:30

Once Caldas - Ind. del Valle

25/09

05:30

Vasco da Gama - Bahia

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

25/09

06:30

New York City - Inter Miami

25/09

09:30

Vancouver Whitecaps - Portland Timbers