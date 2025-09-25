|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
Vòng loại Futsal nam châu Á 2026
|
24/09
14:30
|
Việt Nam 4-0 Lebanon
|
|
Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 - Shoppe Cup
|
24/09
19:30
|
CAHN 1-0 Cebu
|
FPT Play
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
24/09
23:45
|
Midtjylland 2-0 Sturm Graz
|
ON SPORTS NEWS
|
PAOK Saloniki 0-0 Maccabi Tel Aviv
|
ON FOOTBALL
|
25/09
02:00
|
Braga 1-0 Feyenoord
|
ON SPORTS
|
Crvena Zvezda 1-1 Celtic
|
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahce
|
ON SPORTS +
|
Freiburg 2-1 Basel
|
Malmo 1-2 Ludogorets Razgrad
|
Nice 1-2 Roma
|
ON SPORTS NEWS
|
Real Betis 2-2 Nottingham Forest
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6
|
25/09
00:00
|
Getafe 1-1 Alaves
|
SCTV 15
|
25/09
02:30
|
Atletico Madrid 3-2 Vallecano
|
SCTV 15
|
Real Sociedad 1-0 Mallorca
|
SCTV 22
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16
|
25/09
01:45
|
Huddersfield 0-2 Manchester City
|
Newcastle 4-1 Bradford City
|
Tottenham 3-0 Doncaster
|
25/09
02:00
|
Port Vale 0-2 Arsenal
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
24/09
22:00
|
Parma 2-2 Spezia (pen 4-2)
|
24/09
23:30
|
Verona 0-0 Venezia (pen 4-5)
|
25/09
02:00
|
Como 3-0 Sassuolo
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
25/09
07:30
|
Palmeiras - River Plate
|
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT
|
25/09
05:00
|
Atletico Mineiro - Bolivar
|
25/09
07:30
|
Once Caldas - Ind. del Valle
|
25/09
05:30
|
Vasco da Gama - Bahia
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
25/09
06:30
|
New York City - Inter Miami
|
25/09
09:30
|
Vancouver Whitecaps - Portland Timbers
