Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8
25/10
18:00
PVF-CAND 1-3 Ninh Bình
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
25/10
18:00
Becamex TP. Hồ Chí Minh 2-3 Hà Nội
FPT Play, HTV1 , MyTV, TV360, SCTV
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9
25/10
21:00
Chelsea 1-2 Sunderland
K+ SPORT 1
Newcastle 2-1 Fulham
K+ SPORT 2
25/10
23:30
Manchester Utd 4-2 Brighton
K+ SPORT 1
26/10
02:00
Brentford 3-2 Liverpool
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
25/10
19:00
Girona 3-3 Real Oviedo
SCTV 17
25/10
21:15
Espanyol 1-0 Elche
SCTV 17
25/10
23:30
Ath.Bilbao 0-1 Getafe
SCTV 17
26/10
02:00
Valencia 0-2 Villarreal
SCTV 17
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8
25/10
20:00
Parma 0-0 Como
ON FOOTBALL
Udinese 3-2 Lecce
ON SPORTS +
25/10
23:00
Napoli 3-1 Inter Milan
ON FOOTBALL
26/10
01:45
Cremonese 1-1 Atalanta
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8
25/10
20:30
Augsburg 0-6 RB Leipzig
TV 360
E.Frankfurt 2-0 St. Pauli
TV 360
Hamburg 0-1 Wolfsburg
TV 360
Hoffenheim 3-1 Heidenheim
TV 360
M’gladbach 0-3 Bayern Munich
TV 360
25/10
23:30
Dortmund 1-0 Koln
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9
25/10
22:00
Brest 0-3 PSG
ON SPORTS NEWS
26/10
00:00
Monaco 1-0 Toulouse
ON SPORTS NEWS
26/10
02:05
Lens 2-1 Marseille
ON SPORTS NEWS
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 6
25/10
21:40
Al Qadsiah 0-0 Al Okhdood
25/10
21:55
Al Shabab 1-1 Damac
26/10
01:00
Al Hazm 0-2 Al Nassr
