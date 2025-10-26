Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

25/10

18:00

PVF-CAND  1-3 Ninh Bình

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

25/10

18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh 2-3 Hà Nội

FPT Play, HTV1 , MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

25/10

21:00

Chelsea 1-2 Sunderland

K+ SPORT 1

Newcastle 2-1 Fulham

K+ SPORT 2

25/10

23:30

Manchester Utd 4-2 Brighton

K+ SPORT 1

26/10

02:00

Brentford 3-2 Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

25/10

19:00

Girona 3-3 Real Oviedo

SCTV 17

25/10

21:15

Espanyol 1-0 Elche

SCTV 17

25/10

23:30

Ath.Bilbao 0-1 Getafe

SCTV 17

26/10

02:00

Valencia 0-2 Villarreal

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

25/10

20:00

Parma 0-0 Como

ON FOOTBALL

Udinese 3-2 Lecce

ON SPORTS +

25/10

23:00

Napoli 3-1 Inter Milan

ON FOOTBALL

26/10

01:45

Cremonese 1-1 Atalanta

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

25/10

20:30

Augsburg 0-6 RB Leipzig

TV 360

E.Frankfurt 2-0 St. Pauli

TV 360

Hamburg 0-1 Wolfsburg

TV 360

Hoffenheim 3-1 Heidenheim

TV 360

M’gladbach 0-3 Bayern Munich

TV 360

25/10

23:30

Dortmund 1-0 Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

25/10

22:00

Brest 0-3 PSG

ON SPORTS NEWS

26/10

00:00

Monaco 1-0 Toulouse

ON SPORTS NEWS

26/10

02:05

Lens 2-1 Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 6

25/10

21:40

Al Qadsiah 0-0 Al Okhdood

25/10

21:55

Al Shabab 1-1 Damac

26/10

01:00

Al Hazm 0-2 Al Nassr