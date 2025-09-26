Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 - Shoppe Cup

25/09

19:30

Nam Định 2-1 Svay Rieng

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6

26/09  
00:30

CA Osasuna 1-1 Elche

SCTV 15

26/09  
02:30

Real Oviedo 1-3 Barcelona

SCTV 22

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

25/09  
23:45

Go Ahead Eagles 0-1 Steaua Bucharest

Lille 2-1 Brann

26/09  
02:00

Aston Villa 1-0 Bologna

Ferencvarosi 1-1 Viktoria Plzen

G.Rangers 0-1 Racing Genk

Red Bull Salzburg 0-1 Porto

Utrecht 0-1 Lyon

Stuttgart 2-1 Celta Vigo

Young Boys 1-4 Panathinaikos

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16

25/09 
 23:30

Genoa 3-1 Empoli

26/09 
 02:00

Torino 1-0 Pisa

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

26/09  
05:00

Sao Paulo SP - LDU Quito

26/09  
07:30

Estudiantes La Plata - Flamengo

COPA SUDAMERICANA – TỨ KẾT

26/09  
07:30

Universidad de Chile - Alianza Lima

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4

25/09  
22:10

Al Khaleej 0-1 Al Taawoun

25/09  
22:25

Al Shabab 1-2 Al Kholood

26/09  
01:00

Al Hilal 3-1 Al Okhdood