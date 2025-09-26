|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 - Shoppe Cup
|
25/09
19:30
|
Nam Định 2-1 Svay Rieng
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6
|
26/09
|
CA Osasuna 1-1 Elche
|
SCTV 15
|
26/09
|
Real Oviedo 1-3 Barcelona
|
SCTV 22
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/09
|
Go Ahead Eagles 0-1 Steaua Bucharest
|
Lille 2-1 Brann
|
26/09
|
Aston Villa 1-0 Bologna
|
Ferencvarosi 1-1 Viktoria Plzen
|
G.Rangers 0-1 Racing Genk
|
Red Bull Salzburg 0-1 Porto
|
Utrecht 0-1 Lyon
|
Stuttgart 2-1 Celta Vigo
|
Young Boys 1-4 Panathinaikos
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
25/09
|
Genoa 3-1 Empoli
|
26/09
|
Torino 1-0 Pisa
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
26/09
|
Sao Paulo SP - LDU Quito
|
26/09
|
Estudiantes La Plata - Flamengo
|
COPA SUDAMERICANA – TỨ KẾT
|
26/09
|
Universidad de Chile - Alianza Lima
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4
|
25/09
|
Al Khaleej 0-1 Al Taawoun
|
25/09
|
Al Shabab 1-2 Al Kholood
|
26/09
|
Al Hilal 3-1 Al Okhdood
