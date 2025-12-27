|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18
|
27/12
|
Manchester Utd 1-0 Newcastle
|
K+SPORT 1
|
AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
26/12
|
Angola 1-1 Zimbabwe
|
26/12
|
Ai Cập 1-0 South Africa
|
27/12
|
Zambia 0-0 Comoros
|
27/12
|
Ma Rốc 1-1 Mali
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
26/12
|
Birmingham 1-1 Derby
|
26/12
|
Millwall 0-0 Ipswich
|
26/12
|
Sheffield Wed 2-2 Hull
|
Portsmouth 1-1 QPR
|
Oxford Utd 2-1 Southampton
|
West Brom 1-2 Bristol City
|
Leicester 1-2 Watford
|
Stoke 0-0 Preston
|
Coventry 1-0 Swansea
|
Norwich 1-0 Charlton
|
Middlesbrough 0-0 Blackburn
|
27/12
|
Wrexham 5-3 Sheffield Utd
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
26/12
|
Al Fateh 2-1 Al Ahli
|
26/12
|
Al Kholood 0-2 Al Taawoun
|
27/12
|
Al Hilal 3-2 Al Khaleej
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn