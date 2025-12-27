Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18

27/12  
03:00

Manchester Utd 1-0 Newcastle

K+SPORT 1

AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG

26/12
  19:30

Angola 1-1 Zimbabwe

26/12  
22:00

Ai Cập 1-0 South Africa

27/12  
00:30

Zambia 0-0 Comoros

27/12  
03:00

Ma Rốc 1-1 Mali

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22

26/12  
19:30

Birmingham 1-1 Derby

26/12  
20:00

Millwall 0-0 Ipswich

26/12  
22:00

Sheffield Wed 2-2 Hull

Portsmouth 1-1 QPR

Oxford Utd 2-1 Southampton

West Brom 1-2 Bristol City

Leicester 1-2 Watford

Stoke 0-0 Preston

Coventry 1-0 Swansea

Norwich 1-0 Charlton

Middlesbrough 0-0 Blackburn

27/12  
00:30

Wrexham 5-3 Sheffield Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11

26/12  
20:05

Al Fateh 2-1 Al Ahli

26/12  
22:00

Al Kholood 0-2 Al Taawoun

27/12  
00:30

Al Hilal 3-2 Al Khaleej