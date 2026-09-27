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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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27/09 01:45
|CH Séc 1-2 Croatia
|Anh 2-3 Tây Ban Nha
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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26/09 20:00
|Slovenia 0-0 Scotland
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27/09 01:45
|Bắc Macedonia 0-3 Thụy Sĩ
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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26/09 23:00
|Bulgaria 1-2 Luxembourg
|Quần Đảo Faroe 1-1 Kazakhstan
|Iceland 1-1 Estonia
|San Marino 0-7 Phần Lan
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27/09 01:45
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Albania 2-0 Belarus
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Slovakia 2-0 Moldova
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LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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27/09 03:30
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Mỹ 4-1 Peru
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27/09 06:00
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Canada vs Chile
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27/09 08:00
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Mexico vs Colombia
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26/09 20:00
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Nam Phi vs Guinea
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SIÊU CÚP QUỐC TẾ ARGENTINA 2026 – CHUNG KẾT
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27/09 02:00
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Estudiantes vs Rosario
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27/09 04:30
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Goias vs Goianiense
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FIFA ASEAN CUP 2026 - DIVISION 1
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26/09 16:00
|Pakistan 0-4 Thái Lan
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26/09 19:30
|Việt Nam 1-0 Philippines
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG TỨ KẾT
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26/09 13:00
|U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan
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VTV6
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26/09 17:30
|U23 Nhật Bản 1-0 U23 Triều Tiên
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VTV6
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ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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26/09 22:55
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Kuwait 2-3 Iraq
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27/09 01:00
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Saudi Arabia 3-0 Oman
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