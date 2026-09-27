Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

27/09  01:45

 CH Séc 1-2 Croatia

Anh 2-3 Tây Ban Nha

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

26/09  20:00

 Slovenia 0-0 Scotland

27/09  01:45

 Bắc Macedonia 0-3 Thụy Sĩ

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

26/09  23:00

 Bulgaria 1-2 Luxembourg

Quần Đảo Faroe 1-1 Kazakhstan

Iceland 1-1 Estonia

San Marino 0-7 Phần Lan

27/09  01:45

Albania 2-0 Belarus

Slovakia 2-0 Moldova

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

27/09  03:30

Mỹ 4-1 Peru

27/09  06:00

Canada vs Chile

27/09  08:00

Mexico vs Colombia

26/09  20:00

Nam Phi vs Guinea

SIÊU CÚP QUỐC TẾ ARGENTINA 2026 – CHUNG KẾT

27/09  02:00

Estudiantes vs Rosario

27/09  04:30

Goias vs Goianiense

FIFA ASEAN CUP 2026 - DIVISION 1

26/09  16:00

 Pakistan 0-4 Thái Lan

26/09  19:30

 Việt Nam 1-0 Philippines

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG TỨ KẾT

26/09  13:00

 U23 Trung Quốc 3-0 U23 Thái Lan

VTV6

26/09  17:30

 U23 Nhật Bản 1-0 U23 Triều Tiên 

VTV6

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

26/09  22:55

Kuwait 2-3 Iraq

27/09  01:00

Saudi Arabia 3-0 Oman