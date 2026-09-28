Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

27/09  23:00

 Đan Mạch vs Xứ Wales

Serbia vs Hà Lan

28/09  01:45

 Đức vs Hy Lạp

Na Uy vs Bồ Đào Nha

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

27/09  23:00

 Áo vs Kosovo

28/09  01:45

 Israel vs Ireland

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

27/09  20:00

Lithuania vs Azerbaijan

27/09  23:00

Gibraltar vs Andorra

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

27/09  18:35

Trung Quốc vs New Zealand

27/09  23:30

Malta vs Liechtenstein

28/09  00:00

Jordan vs Syria

28/09  03:30

Bolivia vs Paraguay

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

27/09  22:00

Yemen vs Qatar

28/09  01:00

Bahrain vs UAE