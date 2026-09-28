Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
27/09 23:00
|Đan Mạch vs Xứ Wales
|Serbia vs Hà Lan
|
28/09 01:45
|Đức vs Hy Lạp
|Na Uy vs Bồ Đào Nha
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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27/09 23:00
|Áo vs Kosovo
|
28/09 01:45
|Israel vs Ireland
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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27/09 20:00
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Lithuania vs Azerbaijan
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27/09 23:00
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Gibraltar vs Andorra
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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27/09 18:35
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Trung Quốc vs New Zealand
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27/09 23:30
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Malta vs Liechtenstein
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28/09 00:00
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Jordan vs Syria
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28/09 03:30
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Bolivia vs Paraguay
|ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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27/09 22:00
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Yemen vs Qatar
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28/09 01:00
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Bahrain vs UAE
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