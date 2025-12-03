Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14

03/12

02:30

Bournemouth 0-1 Everton

K+ACTION

Fulham 3-4 Manchester City

K+SPORT 1

03/12

03:15

Newcastle 2-2 Tottenham

K+SPORT 2

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

03/12

03:00

Barcelona 2-1 Atletico Madrid

SCTV 15

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

03:00

Juventus 2-0 Udinese

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

00:00

Hertha Berlin 6-1 Kaiserslautern

M’gladbach 1-2 St. Pauli

03/12

03:00

Dortmund 0-1 Leverkusen

RB Leipzig 3-1 Magdeburg

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6

03/12

02:45

Blackburn 1-1 Ipswich

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 37

03/12

05:00

Vasco da Gama - Mirassol

03/12

07:30

Gremio - Fluminense