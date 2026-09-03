Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

02/09  20:00

 Sassuolo vs Frosinone

02/09  23:00

 Udinese vs Venezia

CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/32

03/09  01:45

 Osnabruck vs Bayern Munich

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 3

03/09  01:00

AGF Aarhus vs Midtjylland

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4

03/09  01:45

 Millwall vs Wrexham

West Brom vs Charlton

QPR vs Cardiff City

03/09  02:00

 Burnley vs Middlesbrough