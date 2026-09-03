Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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02/09 20:00
|Sassuolo vs Frosinone
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02/09 23:00
|Udinese vs Venezia
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CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/32
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03/09 01:45
|Osnabruck vs Bayern Munich
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 3
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03/09 01:00
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AGF Aarhus vs Midtjylland
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HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4
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03/09 01:45
|Millwall vs Wrexham
|West Brom vs Charlton
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QPR vs Cardiff City
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03/09 02:00
|Burnley vs Middlesbrough
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