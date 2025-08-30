|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 2
|
29/08
23:30
|
Cremonese 3-2 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
30/08
01:45
|
Lecce 0-2 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 3
|
30/08
00:30
|
Elche 2-0 Levante
|
SCTV 15
|
30/08
02:30
|
Valencia 3-0 Getafe
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 2
|
30/08
01:30
|
Hamburg 0-2 St. Pauli
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 3
|
30/08
01:45
|
Lens 3-1 Brest
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 4
|
30/08
02:00
|
Leicester 2-0 Birmingham
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 1
|
29/08
22:50
|
Al Hilal 2-0 Al Riyadh
|
30/08
01:00
|
Al Shabab 1-4 Al Khaleej
|
Al Taawoun 0-5 Al Nassr
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan