Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 2

29/08

23:30

Cremonese 3-2 Sassuolo

ON FOOTBALL

30/08

01:45

Lecce 0-2 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 3

30/08

00:30

Elche 2-0 Levante

SCTV 15

30/08

02:30

Valencia 3-0 Getafe

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 2

30/08

01:30

Hamburg 0-2 St. Pauli

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 3

30/08

01:45

Lens 3-1 Brest

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 4

30/08

02:00

Leicester 2-0 Birmingham

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 1

29/08

22:50

Al Hilal 2-0 Al Riyadh

30/08

01:00

Al Shabab 1-4 Al Khaleej

Al Taawoun 0-5 Al Nassr

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan