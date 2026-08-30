Kết quả bóng đá hôm nay

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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

29/08  18:30

 Liverpool 2-2 Nottingham

FPT Play

29/08  21:00

 Coventry vs Hull City

FPT Play
Bournemouth vs Everton

FPT Play

29/08  23:30

 Tottenham vs Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

29/08  22:00

 Levante vs Real Betis

SCTV15, On Football

30/08  00:00

 Real Sociedad vs Espanyol

SCTV15, On Football

30/08  02:30

 Sevilla vs Atletico Madrid

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

29/08  23:30

 Fiorentina vs Frosinone

ON Sports

Monza vs Udinese

ON Sports
Sassuolo vs Torino

ON Sports

30/08  01:45

 Juventus vs Parma

ON Sports

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

29/08  20:30

Cologne vs Hoffenheim

RB Leipzig vs Monchengladbach

Elversberg vs Leverkusen

Union Berlin vs Frankfurt

Mainz 05 vs Paderborn

29/08  23:30

 Dortmund vs Hamburger

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2

29/08  22:15

 Strasbourg vs Lens

ON Sports, ON Football, ON Plus

30/08  01:45

Lorient vs Troyes

VTVcab, ON Sports

Brest vs Toulouse

VTVcab, ON Sports

Lyon vs Le Havre

ON Football, ON Plus

Auxerre vs Angers

VTVcab, ON Sports

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

30/08  06:30

Inter Miami vs Montreal

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