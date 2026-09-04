Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C
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03/09 16:00
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U20 Iran 1-2 U20 Triều Tiên
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TV360
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03/09 19:00
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U20 Việt Nam 1-2 U20 Palestine
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TV360
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – ĐẤU SỚM VÒNG 6
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04/09 02:00
|Sociedad vs Celta Vigo
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SCTV15, On Football
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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04/09 01:45
|Toulouse 0-1 Lille
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On Sports News
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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03/09 23:00
|Palermo 5-2 Mantova
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04/09 02:00
|Cagliari vs Verona
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 10
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04/09 00:00
|Mjallby 0-2 Djurgardens
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3
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04/09 01:00
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Copenhagen 2-0 Nordsjaelland
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 5
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04/09 01:45
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Hibernian 1-3 Heart
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