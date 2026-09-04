Kết quả bóng đá hôm nay

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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C

03/09  16:00

U20 Iran 1-2 U20 Triều Tiên

TV360

03/09  19:00

U20 Việt Nam 1-2 U20 Palestine

TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – ĐẤU SỚM VÒNG 6

04/09  02:00

 Sociedad vs Celta Vigo

SCTV15, On Football

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

04/09  01:45

 Toulouse 0-1 Lille

On Sports News

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

03/09  23:00

 Palermo 5-2 Mantova

04/09  02:00

 Cagliari vs Verona

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 10

04/09  00:00

 Mjallby 0-2 Djurgardens

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3

04/09  01:00

Copenhagen 2-0 Nordsjaelland

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 5

04/09  01:45

Hibernian 1-3 Heart