Kết quả bóng đá hôm nay

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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

04/06

16:00

U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar

TV360

04/06

20:00

U19 Timor Leste 0-3 U19 Indonesia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/06

23:00

Slovenia 1-1 Đảo Síp

Bắc Ireland 1-0 Guinea

05/06

00:00

Thụy Điển 2-2 Hy Lạp

Andorra 2-2 Liechtenstein

05/06

02:00

Tây Ban Nha 1-1 Iraq

05/06

02:10

Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà

05/06

07:00

CH Czech - Guatemala

05/06

09:00

Mexico - Serbia