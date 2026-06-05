Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 26 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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04/06
16:00
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U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar
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TV360
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04/06
20:00
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U19 Timor Leste 0-3 U19 Indonesia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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04/06
23:00
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Slovenia 1-1 Đảo Síp
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Bắc Ireland 1-0 Guinea
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05/06
00:00
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Thụy Điển 2-2 Hy Lạp
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Andorra 2-2 Liechtenstein
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05/06
02:00
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Tây Ban Nha 1-1 Iraq
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05/06
02:10
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Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà
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05/06
07:00
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CH Czech - Guatemala
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05/06
09:00
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Mexico - Serbia
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