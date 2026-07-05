World Cup 2026 đã xác định 6/8 cặp đấu vòng 1/8, trong đó tâm điểm là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được xem là chung kết sớm.
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Kết quả bóng đá World Cup hôm nay 5/7
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|5/7 - 00:00
|Canada 0-3 Maroc
|Vòng 1/8
|VTV3, VTV6, VTV9
|5/7 - 04:00
|Paraguay 0-1 Pháp
|Vòng 1/8
|VTV3, VTV6, VTV9
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng 1/8 World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu ở vòng knock-out World Cup, đồng thời ghi bàn đầu tiên tại giai đoạn loại trực tiếp.
Ronaldo cùng Ramos lên tiếng đúng vào thời khắc quyết định, giúp Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Croatia 2-1, ở trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026.