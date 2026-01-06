Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025 – BÁN KẾT
|
06/01
|
Galatasaray 4-1 Trabzonspor
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
05/01
|
Ai Cập 3-1 Benin
|
06/01
|
Nigeria 4-0 Mozambique
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 26
|
06/01
|
Leicester 2-1 West Brom
|
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
|
06/01
|
Montpellier 1-3 USL Dunkerque
|
VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16
|
06/01
|
Maccabi Haifa 2-0 Hapoel Haifa
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
05/01
|
Macarthur 1-1 Auckland
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.