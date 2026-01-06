Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025 – BÁN KẾT

06/01
00:30

Galatasaray 4-1 Trabzonspor

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

05/01
23:00

Ai Cập 3-1 Benin

06/01
02:00

Nigeria 4-0 Mozambique

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 26

06/01
03:00

Leicester 2-1 West Brom

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

06/01
02:45

Montpellier 1-3 USL Dunkerque

VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16

06/01
01:30

Maccabi Haifa 2-0 Hapoel Haifa

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

05/01
15:00

Macarthur 1-1 Auckland