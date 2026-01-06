Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan

Thời gian: 18h30 ngày 6/01/2026

Địa điểm: King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út

Giải đấu: Bảng A, U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: VTV5, TV360

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-u23-viet-nam-vs-u23-jordan-u23-chau-a-2026-2479223.html

U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2026 với hành trang là chuỗi kết quả ổn định, nhưng thử thách lớn nhất ở bảng đấu chính là U23 Jordan.

Đại diện Tây Á gây ấn tượng mạnh từ vòng loại khi toàn thắng 3 trận, ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới một lần - hiệu suất vượt trội so với mặt bằng chung.

U23 Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm trước U23 Jordan trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh: VFF

Không chỉ bùng nổ ở vòng loại, U23 Jordan còn cho thấy bản lĩnh khi liên tiếp cầm hòa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản ở loạt giao hữu. Sự cân bằng giữa thể lực, tốc độ và kỷ luật chiến thuật giúp họ duy trì chuỗi trận bất bại kéo dài nhiều tháng.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik không bùng nổ về tỷ số nhưng lại sở hữu lối chơi chặt chẽ, hiệu quả. Toàn thắng vòng loại, thủng lưới 0 bàn là minh chứng cho sự ổn định.

Cuộc đối đầu ngày 6/1 vì thế sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng tiến sâu của U23 Việt Nam.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: Thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Vĩ Hào phải chia tay vì chấn thương; khả năng ra sân của Thanh Nhàn vẫn là những dấu hỏi

U23 Jordan: Không có sự phục vụ của một số gương mặt được kỳ vọng như Muhannad Abu Taha hay Ibrahim Sabra.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Jordan

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc; Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Khang.

U23 Jordan: Murad Al Faluji; Ali Hajabi, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha; Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi; Odeh Fakhouri, Baker Kalbouneh.