Kết quả bóng đá hôm nay

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FIFA ASEAN CUP 2026– VÔ ĐỊCH

05/10  20:00

 Indonesia 2-2 Thái Lan (pen 4-2)

FPT Play, TV360

FIFA ASEAN CUP 2026 – TRANH HẠNG BA

05/10  16:00

 Malaysia 1-0 Việt Nam

FPT Play, TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

06/10  01:45

 Pháp vs Bỉ

TV360
Italia vs Thổ Nhĩ Kỳ

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

06/10  01:45

 Bosnia vs Ba Lan

TV360
Bắc Ireland vs Georgia

TV360
Romania vs Thụy Điển

TV360
Ukraine vs Hungary

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

05/10  23:00

 CH Síp vs Latvia

06/10  01:45

 Montenegro vs Armenia

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