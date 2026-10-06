Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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FIFA ASEAN CUP 2026– VÔ ĐỊCH
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05/10 20:00
|Indonesia 2-2 Thái Lan (pen 4-2)
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FPT Play, TV360
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FIFA ASEAN CUP 2026 – TRANH HẠNG BA
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05/10 16:00
|Malaysia 1-0 Việt Nam
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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06/10 01:45
|Pháp vs Bỉ
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TV360
|Italia vs Thổ Nhĩ Kỳ
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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06/10 01:45
|Bosnia vs Ba Lan
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TV360
|Bắc Ireland vs Georgia
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TV360
|Romania vs Thụy Điển
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TV360
|Ukraine vs Hungary
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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05/10 23:00
|CH Síp vs Latvia
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06/10 01:45
|Montenegro vs Armenia
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