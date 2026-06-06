Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 26 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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05/06
16:00
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U19 Brunei 0-4 U19 Malaysia
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TV360
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05/06
20:00
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U19 Singapore 0-4 U19 Thái Lan
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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05/06
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Singapore 1-2 Trung Quốc
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05/06
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Thái Lan 2-2 Kuwait
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05/06
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Indonesia 3-0 Oman
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05/06
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Tajikistan 3-1 Ấn Độ
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05/06
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Slovakia 2-2 Montenegro
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06/06
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San Marino 1-2 Bangladesh
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Moldova 2-2 Bulgaria
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Nga 3-0 Burkina Faso
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06/06
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Hungary 2-1 Phần Lan
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06/06
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Azerbaijan 0-2 Malta
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06/06
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Canada - Ireland
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