Kết quả bóng đá hôm nay

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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

05/06

16:00

U19 Brunei 0-4 U19 Malaysia

TV360

05/06

20:00

U19 Singapore 0-4 U19 Thái Lan

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

05/06  
18:30

Singapore 1-2 Trung Quốc

05/06  
19:30

Thái Lan 2-2 Kuwait

05/06 
 20:00

Indonesia 3-0 Oman

05/06 
 22:00

Tajikistan 3-1 Ấn Độ

05/06  
22:30

Slovakia 2-2 Montenegro

06/06 
00:00

San Marino 1-2 Bangladesh

Moldova 2-2 Bulgaria

Nga 3-0 Burkina Faso

06/06 
00:45

Hungary 2-1 Phần Lan

06/06 
01:00

Azerbaijan 0-2 Malta

06/06 
06:30

Canada - Ireland