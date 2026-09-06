Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3

05/09  18:30

 Newcastle 2-2 Bournemouth

FPT Play

05/09  21:00

 Brentford vs Sunderland

FPT Play
Brighton vs Leeds

FPT Play
Fulham vs Crystal Palace

FPT Play
Man City vs Coventry City

FPT Play
Nottingham vs Tottenham

FPT Play

05/09  23:00

 Hull City vs Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  21:15

 Bilbao vs Atletico

SCTV15, On Football

05/09  23:30

 Vallecano vs Santander

SCTV15, On Football

06/09  02:00

 Villarreal vs Deportivo

SCTV15, On Football

VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4

05/09  20:30

 Hoffenheim vs Dortmund

Leverkusen vs Union Berlin

M’gladbach vs Elversberg

Werder Bremen vs RB Leipzig

Paderborn 07 vs Freiburg

05/09  23:30

 Schalke vs Bayern Munich

VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  22:15

 Fiorentina vs Torino

ON Football / VTVcab ON

05/09  23:00

 Inter Milan vs Napoli

ON Football / VTVcab ON

06/09  01:45

 AS Roma vs Atalanta

ON Football / VTVcab ON

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

05/09  22:00

 Lens vs Lorient

On Sports News

06/09  01:45

Le Havre vs Brest

On Sports News

Nice vs Le Mans

On Sports News

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5

06/09  01:00

Al Ittihad vs Al Nassr

GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

06/09  06:30

Inter Miami vs Atlanta United