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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY - GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3
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05/09 18:30
|Newcastle 2-2 Bournemouth
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FPT Play
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05/09 21:00
|Brentford vs Sunderland
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FPT Play
|Brighton vs Leeds
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FPT Play
|Fulham vs Crystal Palace
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FPT Play
|Man City vs Coventry City
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FPT Play
|Nottingham vs Tottenham
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FPT Play
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05/09 23:00
|Hull City vs Aston Villa
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 21:15
|Bilbao vs Atletico
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SCTV15, On Football
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05/09 23:30
|Vallecano vs Santander
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SCTV15, On Football
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06/09 02:00
|Villarreal vs Deportivo
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SCTV15, On Football
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VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 20:30
|Hoffenheim vs Dortmund
|Leverkusen vs Union Berlin
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M’gladbach vs Elversberg
|Werder Bremen vs RB Leipzig
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Paderborn 07 vs Freiburg
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05/09 23:30
|Schalke vs Bayern Munich
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VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 22:15
|Fiorentina vs Torino
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ON Football / VTVcab ON
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05/09 23:00
|Inter Milan vs Napoli
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ON Football / VTVcab ON
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06/09 01:45
|AS Roma vs Atalanta
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ON Football / VTVcab ON
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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05/09 22:00
|Lens vs Lorient
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On Sports News
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06/09 01:45
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Le Havre vs Brest
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On Sports News
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Nice vs Le Mans
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On Sports News
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5
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06/09 01:00
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Al Ittihad vs Al Nassr
|GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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06/09 06:30
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Inter Miami vs Atlanta United
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