Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
07/10 01:45
|Croatia 1-2 Tây Ban Nha
|
TV360
|Anh 3-0 CH Séc
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
|
07/10 01:45
|Scotland 1-2 Slovenia
|
TV360
|Thụy Sĩ 3-0 Bắc Macedonia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
|
06/10 21:00
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Kazakhstan 2-2 Đảo Faroe
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07/10 01:45
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Moldova 0-4 Slovakia
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Albania 2-1 San Marino
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Estonia 0-0 Iceland
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Luxembourg 0-2 Bulgaria
|Belarus 1-0 Phần Lan
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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06/10 21:00
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Ấn Độ 1-6 Uruguay
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06/10 23:00
|
Nga 3-3 Nigeria
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07/10 06:00
|Argentina vs Benin
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TV360
|
07/10 06:45
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Colombia vs Peru
|
07/10 07:00
|Mỹ vs Canada
|
07/10 09:30
|Mexico vs Chile
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VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
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07/10 02:00
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Angola 3-1 Malawi
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