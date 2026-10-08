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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN Club Championship 2026/27
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07/10 19:00
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Buriram 0-0 Borneo
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FPT Play
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07/10 19:00
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Ratchaburi 1-1 CA TP Hồ Chí Minh
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FPT Play
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07/10 20:00
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Kuching City 2-2 Tampines
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FPT Play
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VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 26
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07/10 23:00
|Gnistan Helsinki 0-0 Inter Turku
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EMPERORS CUP NHẬT BẢN 2026/27 – VÒNG 1/16
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07/10 16:00
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Urawa Reds 3-2 Omiya Ardija
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07/10 16:30
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Avispa Fukuoka 0-1 Yokohama FC
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Cerezo Osaka 2-0 Kagoshima Utd
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Sanfrecce Hiroshima 4-0 Iwaki
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07/10 17:00
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FC Tokyo 4-0 Shonan Bellmare
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Gainare Tottori 0-0 Verdy (pen 3-4)
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Kawasaki Frontale 2-0 Tegevajaro Miyazaki
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Okayama 1-0 Chiba
|Shimizu S Pulse 2-1 V Varen Nagasaki
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Yokohama F. Marinos 2-1 Kyoto Sangyo
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VĐQG BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29
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08/10 05:30
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Internacional vs Corinthians
|Bragantino vs Mirassol
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Remo vs Gremio
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