Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN Club Championship 2026/27

07/10 19:00

Buriram 0-0 Borneo

FPT Play

07/10 19:00

Ratchaburi 1-1 CA TP Hồ Chí Minh

FPT Play

07/10 20:00

Kuching City 2-2 Tampines

FPT Play

VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 26

07/10  23:00

 Gnistan Helsinki 0-0 Inter Turku

 EMPERORS CUP NHẬT BẢN 2026/27 – VÒNG 1/16

07/10  16:00

Urawa Reds 3-2 Omiya Ardija

07/10  16:30

Avispa Fukuoka 0-1 Yokohama FC

Cerezo Osaka 2-0 Kagoshima Utd

Sanfrecce Hiroshima 4-0 Iwaki

07/10  17:00

FC Tokyo 4-0 Shonan Bellmare

Gainare Tottori 0-0 Verdy (pen 3-4)

Kawasaki Frontale 2-0 Tegevajaro Miyazaki

Okayama 1-0 Chiba

Shimizu S Pulse 2-1 V Varen Nagasaki

Yokohama F. Marinos 2-1 Kyoto Sangyo

VĐQG BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29

08/10  05:30

Internacional vs Corinthians

Bragantino vs Mirassol

Remo vs Gremio

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