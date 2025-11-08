Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12

08/11

03:00

Elche 1-1 Real Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11

08/11

02:45

Pisa 1-0 Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10

08/11

02:30

Werder Bremen 2-1 Wolfsburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12

08/11

02:45

Paris FC 0-1 Rennes

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 12

08/11

02:00

Twente 0-0 Telstar

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 15

08/11

03:00

Watford 1-1 Bristol City

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 15

08/11

07:00

Rosario Central - San Lorenzo

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

08/11

07:00

Charlotte - New York City

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8

07/11

20:20

Al Feiha 2-0 Al Okhdood

07/11

21:35

Al Fateh 2-5 Al Taawoun

08/11

00:30

Al Najma 2-4 Al Hilal