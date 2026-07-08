Kết quả bóng đá World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
7/7 - 23:00 Argentina 3-2 Ai Cập Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9
8/7 - 03:00 Thụy Sĩ vs Colombia Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9