Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

08/07

22:00

Kairat Almaty - Sutjeska Niksic

08/07

23:00

Flora Tallin - Iberia Tbilisi

09/07

00:00

ML Vitebsk - Uni. Craiova

Petrocub - Egnatia

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

08/07

23:00

Zira - Torpedo Kutaisi

09/07

00:30

Connahs Q. Nomads - Ballkani

Differdange - Ilves Tampere