Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
09/09
|
Hy Lạp 0-3 Đan Mạch
|
Israel 4-5 Italia
|
Kosovo 2-0 Thụy Điển
|
Belarus 0-2 Scotland
|
Croatia 3-0 Montenegro
|
Gibraltar 0-1 Quần đảo Faroe
|
Thụy Sỹ 3-0 Slovenia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU PHI
|
08/09
|
Guinea Xích Đạo 0-1 Tunisia
|
Zambia 0-2 Morocco
|
08/09
|
Guinea 0-0 Algeria
|
09/09
|
Ghana 1-0 Mali
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
09/09
|
CH Czech 1-1 Saudi Arabia
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Pháp - Ligue 1 mùa giải 2024/25 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.