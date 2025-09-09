Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

09/09
01:45

Hy Lạp 0-3 Đan Mạch

Israel 4-5 Italia

Kosovo 2-0 Thụy Điển

Belarus 0-2 Scotland

Croatia 3-0 Montenegro

Gibraltar 0-1 Quần đảo Faroe

Thụy Sỹ 3-0 Slovenia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU PHI

08/09
20:00

Guinea Xích Đạo 0-1 Tunisia

Zambia 0-2 Morocco

08/09
23:00

Guinea 0-0 Algeria

09/09
02:00

Ghana 1-0 Mali

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

09/09
00:15

CH Czech 1-1 Saudi Arabia