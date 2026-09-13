Kết quả bóng đá hôm nay

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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2

12/09  19:15

Hà Nội FC 1-4 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4

12/09  21:00

 Bournemouth 2-2 Brentford

FPT Play
Aston Villa 1-2 Nottingham Forest

FPT Play
Chelsea 2-2 Hull City

FPT Play
Crystal Palace 2-3 Ipswich

FPT Play
Liverpool 0-0 Fulham

FPT Play

12/09  23:15

 Tottenham 0-0 Everton

FPT Play

13/09  02:00

 Sunderland 0-2 Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5

12/09  19:00

 Racing Santander 2-1 Alaves

On Football, SCTV15

12/09  21:15

 Osasuna 0-2 Espanyol

On Football, SCTV15

12/09  23:30

 Bilbao 1-1 Elche

On Football, SCTV15

13/09  02:00

 Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4

12/09  20:00

 Genoa 1-1 Frosinone

MyTV

12/09  23:00

 Lazio 2-2 AC Milan

MyTV

13/09  01:45

 Atalanta 1-2 Cagliari

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

12/09  20:30

 Augsburg 2-2 Leverkusen

Dortmund 3-0 Paderborn

Mainz 05 1-3 Frankfurt

Freiburg 5-0 M’gladbach

Hoffenheim 2-1 Stuttgart

12/09  23:30

Cologne 1-1 Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4

12/09  22:15

 Strasbourg 1-1 Monaco

On Sports News

13/09  01:45

Auxerre 1-0 Nice

On Sports +

Le Havre 0-0 Angers

Lorient 2-2 Toulouse

Paris FC 0-0 Lyon

On Sports News
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8

13/09  01:00

Al Khaleej 1-1 Al Nassr

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

13/09  06:30

Inter Miami vs Nashville