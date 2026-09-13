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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE 2026/27 - VÒNG 2
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12/09 19:15
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Hà Nội FC 1-4 Sông Lam Nghệ An
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 21:00
|Bournemouth 2-2 Brentford
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FPT Play
|Aston Villa 1-2 Nottingham Forest
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FPT Play
|Chelsea 2-2 Hull City
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FPT Play
|Crystal Palace 2-3 Ipswich
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FPT Play
|Liverpool 0-0 Fulham
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FPT Play
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12/09 23:15
|Tottenham 0-0 Everton
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FPT Play
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13/09 02:00
|Sunderland 0-2 Arsenal
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 5
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12/09 19:00
|Racing Santander 2-1 Alaves
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On Football, SCTV15
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12/09 21:15
|Osasuna 0-2 Espanyol
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On Football, SCTV15
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12/09 23:30
|Bilbao 1-1 Elche
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On Football, SCTV15
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13/09 02:00
|Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 20:00
|Genoa 1-1 Frosinone
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MyTV
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12/09 23:00
|Lazio 2-2 AC Milan
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MyTV
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13/09 01:45
|Atalanta 1-2 Cagliari
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 20:30
|Augsburg 2-2 Leverkusen
|Dortmund 3-0 Paderborn
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Mainz 05 1-3 Frankfurt
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Freiburg 5-0 M’gladbach
|Hoffenheim 2-1 Stuttgart
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12/09 23:30
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Cologne 1-1 Werder Bremen
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 4
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12/09 22:15
|Strasbourg 1-1 Monaco
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On Sports News
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13/09 01:45
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Auxerre 1-0 Nice
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On Sports +
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Le Havre 0-0 Angers
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Lorient 2-2 Toulouse
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Paris FC 0-0 Lyon
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On Sports News
|VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8
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13/09 01:00
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Al Khaleej 1-1 Al Nassr
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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13/09 06:30
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Inter Miami vs Nashville
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