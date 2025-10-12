Lợi thế sân nhà cùng dàn sao chất lượng, Inter Miami kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Messi suýt mở tỷ số sau pha solo qua hàng loạt hậu vệ Atlanta, nhưng cú dứt điểm lại thiếu lực.

Phút 40, siêu sao người Argentina đã lên tiếng. Nhận đường chuyền từ Baltasar Rodriguez, Messi tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Tình huống Messi ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt - Ảnh: IM

Sang hiệp hai, Inter Miami tiếp tục bùng nổ. Phút 52, Messi đáp lễ Jordi Alba bằng đường chọc khe tinh tế để hậu vệ người Tây Ban Nha băng xuống lốp bóng tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.

Không lâu sau, Luis Suarez ghi dấu ấn với pha vô-lê quyết đoán ở phút 61, đưa Miami dẫn 3-0 trong sự phấn khích của khán giả.

Đến phút 86, Messi hoàn tất màn trình diễn đỉnh cao khi chính Jordi Alba đáp lễ bằng đường chuyền vượt tuyến hoàn hảo, giúp anh thoát xuống và lạnh lùng dứt điểm ấn định chiến thắng 4-0.

Alba và Suarez cùng nhau ghi bàn cho Inter Miami - Ảnh: IM

Trận thắng đậm không chỉ giúp Inter Miami củng cố vị trí thứ 3 trên BXH MLS sau vòng 33, mà còn cho thấy phong độ thăng hoa của bộ ba Messi - Alba - Suarez, tái hiện hình ảnh rực rỡ của họ thuở còn khoác áo Barcelona.

Ghi bàn: Messi (39', 87'), Alba (52'), Suarez (61')