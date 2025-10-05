New England Revolution nhập cuộc quyết tâm và có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 9, khi cú đánh đầu của Brandon Bye đưa bóng dội xà ngang khung thành Inter Miami.

Tuy nhiên, đó gần như là tình huống đáng chú ý hiếm hoi của đội khách, bởi sau đó thế trận hoàn toàn nghiêng về phía chủ nhà.

Tình huống Messi kiến tạo siêu đỉnh cho Tadeo Allende ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: MAT

Phút 14, Lionel Messi tung cú sút xa hiểm hóc nhưng bị thủ môn Matt Turner xuất sắc cản phá. Chỉ ít phút sau, Luis Suarez và Tadeo Allende lần lượt có cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 32, khi Messi kiến tạo tinh tế để Allende xâm nhập vòng cấm rồi mở tỷ số cho Inter Miami.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Jordi Alba nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm cận thành sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Messi.

Bước sang hiệp hai, New England nhen nhóm hy vọng khi Dor Turgeman rút ngắn cách biệt 1-2 bằng cú sút xa đẳng cấp ở phút 59. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, "El Pulga" lại ghi dấu ấn với đường kiến tạo thứ hai cho Allende lập cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1.

Không lâu sau đó, phút 63, Jordi Alba hoàn tất cú đúp cá nhân, đưa Inter Miami dẫn 4-1. Dù New England vùng lên mạnh mẽ, thủ thành Rocco Rios Novo vẫn đứng vững, bảo toàn chiến thắng thuyết phục cho đội chủ sân DRV PNK. Kết quả này giúp Inter Miami vươn lên vị trí thứ ba với 59 điểm.

"El Pulga" không ghi bàn nhưng lập hat-trick kiến tạo cho Inter Miami - Ảnh: The18

Messi có trận đấu rực sáng dù không ghi bàn - Ảnh: OF

Ghi bàn:

Inter Miami: Tadeo Allende (32', 60'), Jordi Alba (45'+3, 63')

New England: D. Turgeman (59')

*Tiếp tục cập nhật...