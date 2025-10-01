Inter Miami, với bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Luis Suarez trong đội hình, đã trải qua một thất bại cay đắng và khó tin ngay trên sân nhà. Trong màn rượt đuổi tỷ số điên rồ ở vòng 32 MLS, đội bóng áo hồng đã để Chicago Fire chọc thủng lưới tới 5 lần, chấp nhận thua cuộc 3-5.

Trong ngày Luis Suarez tỏa sáng, Messi lại gây thất vọng - Ảnh: IM

Ngay từ đầu trận, hàng thủ Inter Miami đã bộc lộ những lỗ hổng chết người. Phút 11 và 31, đội khách lần lượt ghi hai bàn nhờ các pha đánh đầu và phản công chớp nhoáng, dẫn 2-0.

Dù Aviles kịp rút ngắn tỉ số sau quả phạt góc khó chịu của Messi ở phút 39, nhưng Kouame nhanh chóng tái lập cách biệt 3-1 cho Chicago trước khi hiệp một khép lại.

Messi mắc lỗi khi để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ 4 của đội nhà - Ảnh: Sport Corner

Bước sang hiệp hai, tinh thần chiến đấu của Miami được Luis Suarez thắp sáng. Tiền đạo người Uruguay lại tỏa sáng với một cú đúp ngoạn mục chỉ trong vòng 17 phút (phút 57 và 74), gỡ hòa 3-3 cho đội nhà từ các pha kiến tạo của Rodriguez và Alba.

Tuy nhiên, niềm hy vọng lội ngược dòng nhanh chóng tan vỡ. Chỉ trong 3 phút cuối trận, hàng thủ Miami lại sụp đổ. Phút 80, Justin Reynolds nâng tỉ số lên 4-3. Chỉ 3 phút sau, Brian Gutierrez tung cú "rocket" tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 5-3 cho Chicago Fire.

Chicago Fire thắng đậm ngay trên sân của Inter Miami - Ảnh: MLS

Dù Lionel Messi đã rất nỗ lực với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, Inter Miami vẫn phải chứng kiến đội khách tận dụng cơ hội tốt hơn và giành trọn 3 điểm trong một đêm thi đấu đầy cảm xúc.

Kết quả này còn khiến cơ hội cạnh tranh chức vô địch MLS 2025 của Inter Miami ngày càng hẹp đi.

Ghi bàn:

Inter Miami: Tomas Aviles (39'), Luis Suarez (57', 74')

Chicago Fire: Tah D'Avilla (11'), Jonathan Dean (31'), Rominigue Kouame (43'), Justin Reynolds (80'), Brian Gutierrez (83')