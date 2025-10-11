Tam tấu Messi - Neymar - Suarez từng làm mưa làm gió một thời ở Barcelona. Dù tất cả đang giai đoạn cuối sự nghiệp, Inter Miami vẫn cố gắng thực hiện ý tưởng tái hợp bộ ba này cho cuộc phiêu lưu cuối cùng ở giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Hồi đầu năm, Neymar trở lại đội bóng cũ Santos theo bản hợp đồng ngắn hạn 6 tháng, sau khi nói lời chia tay Al-Hilal.

Neymar có thể gia nhập Inter Miami cuối năm nay - Ảnh: ESPN

Sau đó, tiền đạo Brazil có gia hạn hợp đồng đến tháng 12/2026, nên anh sẽ được tự do đàm phán với các đội bóng khác từ cuối năm nay.

Inter Miami sẽ mất đi bộ đôi Jordi Alba và Sergio Busquets vì cả hai giải nghệ. CLB đã bổ sung thêm De Paul và sắp tới là hậu vệ cánh trái Sergio Reguilon.

Ngoài việc soạn thảo hợp đồng mới cho Messi và Suarez (cùng 38 tuổi), đội bóng nước Mỹ cũng đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chiêu mộ thêm Neymar.

Mặc dù các cuộc thương thảo trực tiếp chưa diễn ra, nhưng đại diện Neymar mới thừa nhận, ngôi sao Brazil đến Mỹ trong năm diễn ra World Cup là lợi ích tiềm năng, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Đây cũng là viễn cảnh hấp dẫn cựu tiền đạo Barca, vào thời điểm sự nghiệp anh đang bước sang bên kia sườn dốc và thường xuyên dính chấn thương.

Về phần Inter Miami, họ sở hữu tiềm lực tài chính tốt, đang săn đuổi chức vô địch MLS Cup, khi mùa bóng sắp hạ màn.

Còn cá nhân Messi cũng cố gắng chinh phục Chiếc giày vàng ở MLS. Cầu thủ Argentina đã ghi được 24 bàn thắng, hơn Sam Surridge và Denis Bouanga một bàn.