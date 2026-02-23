Lionel Messi sẽ không bị MLS (Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ) xử phạt dù anh tỏ ra rất tức giận sau trận thua 0-3 của nhà đương kim vô địch Inter Miami trước Los Angeles FC ở vòng đấu mở màn mùa giải mới.

Không hài lòng với một số quyết định trong giờ thi đấu, ngôi sao người Argentina đã đi theo các trọng tài sau khi trận đấu kết thúc.

Messi không bị phạt sau khi đi theo trọng tài. Ảnh: @InterMiamiCF

Sau khi xem xét các hình ảnh – trong đó Messi xuất hiện đi theo các trọng tài qua một cánh cửa sau khi rời sân Memorial Coliseum ở Los Angeles, trước khi bị đồng đội Luis Suarez giữ lại – MLS xác định rằng đội trưởng Inter Miami không vi phạm bất kỳ quy định nào.

MLS cho rằng khu vực mà Messi bước vào không phải phòng thay đồ của tổ trọng tài cũng như không phải khu vực hạn chế, vì vậy loại trừ khả năng đưa ra bất kỳ án phạt nào, dù trước đó một số phương tiện truyền thông từng đề cập đến khả năng này.

Trong đoạn video, có thể thấy Luis Suarez cố gắng giữ tay Messi, nhưng nhà vô địch World Cup 2022 vẫn bước qua cánh cửa dẫn vào khu vực bên trong sân vận động, trước khi xuất hiện trở lại ít phút sau đó.

Messi đã tỏ ra rất bức xúc với một số quyết định của trọng tài chính trận đấu, ông Pierre-Luc Lauziere (người Canada).

Theo phản ứng của Messi, ông Lauziere là nguyên nhân khiến Inter Miami thua trắng trước đội bóng của Son Heung Min.