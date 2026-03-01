Bản giao hưởng Lamine Yamal

Lamine Yamal xuất hiện giữa tháng Ramadan để nhắc lại đẳng cấp của một cầu thủ thiên tài – người chơi hay vào buổi chiều lẫn buổi tối, thậm chí có lẽ cả buổi sáng, bất kể ăn uống nhiều hay ít.

Chàng trai sinh năm 2007 là nhân tố chủ chốt giúp Barcelona tìm lại hình hài quen thuộc từng làm say mê thế giới bóng đá mùa trước, khi HLV Flick xuất hiện.

Yamal giúp Barca thắng đậm trước giai đoạn quan trọng. Ảnh: FCB

Yamal tìm lại cảm giác ghi bàn một cách đầy ấn tượng khi lập hat-trick. Anh thiết lập thành tích chưa từng có trong sự nghiệp ở tuổi 18, điều chưa từng thấy kể cả thời Lionel Messi trẻ trung đồng hành với Ronaldinho.

Lamine Yamal chứng minh mình có khả năng làm gấp 3 khối lượng công việc tấn công, thay cho bộ tiền đạo đã ba trận liền không ghi bàn.

Màn trình diễn mang về chiến thắng 4-1 trước Villarreal ở vòng 26 La Liga giúp Yamal trở thành chân sút số 1 của đội bóng xứ Catalunya – trong tập thể có 16 cầu thủ khác nhau lập công – với 18 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Yamal vượt lên với 2 bàn nhiều hơn Ferran Torres. Ngoài ra, anh cũng dẫn đầu toàn đội về thành tích ở La Liga, với 13 bàn.

Tính chất của đối thủ và tầm quan trọng của giai đoạn sắp tới – lượt về bán kết Cúp Nhà Vua với Atletico (thua 0-4 lượt đi), Bilbao và Newcastle ở lượt đi vòng 1/8 Champions League – càng làm nổi bật màn trình diễn trang trọng của Lamine trước sự phấn khích trên khán đài Camp Nou.

Xung quanh Lamine xuất sắc, Barcelona có một trận đấu rất hay trước một Villarreal vốn thường gây khó cho họ, với 2 chiến thắng gần nhất khi đến Catalunya.

Đội bóng của Hansi Flick chơi như một khối thống nhất, chặt chẽ, vững vàng và tổ chức tốt hơn những trận gần đây, định vị hợp lý hơn nhờ Marc Bernal trong bối cảnh thiếu Frenkie de Jong trong thời gian dài.

Trách nhiệm và sự tập trung hòa quyện để tạo nên một tập thể hầu như không trao cơ hội cho đối phương, trong trận thứ 100 của Hansi Flick (thắng 75%).

Bàn thắng thứ hai của Yamal là bản giao hưởng bóng đá đúng nghĩa. Ảnh: Diario AS

Kỷ lục gia Yamal

Barca xua tan nghi ngờ, lấy lại tự tin trong một buổi chiều hoàn hảo để củng cố ngôi đầu và chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Atletico vào đêm thứ Ba.

Những bàn thắng của Lamine, sự hồi sinh đầy hứng khởi của Pedri, khát vọng của thế hệ 2007 – gồm chính Yamal, Bernal và Pau Cubarsi – cùng sự quyết liệt của Fermin Lopez đã thắp lại niềm tin từng có lúc lạc lối.

Đội chủ nhà khởi đầu với cường độ cao, quây quanh bóng và pressing mạnh mẽ, dũng cảm nhưng đôi lúc nóng vội, lặp lại những pha mất bóng mà Villarreal rất ưa thích để phản công nhanh và trực diện.

Thái độ tập thể, thể hiện qua việc nhanh trong chuyển trạng thái và lùi về, bù đắp cho sự thiếu chính xác trong chuyền bóng, khi nhiều cầu thủ chăm thu hồi bóng hơn là kết thúc tình huống.

Dani Olmo, Ferran, Raphinha và Kounde chưa thể duy trì nhịp điệu mà Lamine cùng Fermin tạo ra. Nhịp độ không đều, các pha tiếp cận cầu môn rời rạc không thắng được Luiz Junior. Trái bóng di chuyển đầy căng thẳng dưới chân Barcelona.

Bàn thắng 1-0 đến từ sự kết hợp giữa Fermin và Lamine. Khi Villarreal cướp bóng sau sai lầm của Bernal, Lopez này lao vào tranh chấp quyết liệt rồi mở bóng cho Yamal băng xuống dứt điểm chéo góc ghi siêu phẩm.

Không lâu sau, Yamal tự mình tạo khác biệt với bàn thứ 2: nhận bóng từ Fermin bên cánh phải, anh vượt qua Cardona bằng pha đổi nhịp, lướt qua Moleiro và cứa lòng vào góc cao khung thành Villarreal.

Hàng thủ Barca cũng thi đấu khá chắc chắn. Mãi đến phút 40 Villarreal mới có cơ hội khi Ayoze không kịp chạm bóng từ quả tạt của Pepe.

Yamal ghi hat-trick lịch sử. Ảnh: Diario AS

Sang hiệp hai, Villarreal rút ngắn 2-1 sau khi Olmo bỏ lỡ cơ hội và Gueye tận dụng tình huống bóng bật ra trước khung thành Joan Garcia.

Ayoze sau đó sút ra ngoài trước khung thành trống sau pha dâng cao mắc lỗi của thủ môn Joan Garcia, trong tình huống khiến phía Barca tức giận vì cho rằng Villarreal không phá bóng ra ngoài để chăm sóc Yamal đang nằm sân.

Rồi Pedri xuất hiện. Bên cạnh việc giữ nhịp, điều hòa lối chơi, anh có đường chuyền tuyệt đẹp để Yamal thoát xuống dứt điểm chéo góc hoàn tất hat-trick.

Nhiệm vụ đóng lại trận đấu được dành cho Lewandowski, trong pha bóng mà Pedri mở đường và Kounde kiến tạo.

Lamine Yamal đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi hat-trick ở La Liga trong thế kỷ 21. Xét mọi thời đại, phải quay về giai đoạn “sơ khai” năm 1934 để thấy người trẻ hơn.

Ngày Yamal lập kỷ lục giúp Barca tìm lại bản sắc, khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt.

Những cầu thủ ghi hat-trick ở La Liga trước sinh nhật 19 tuổi Iraragorri 1930 – 17 tuổi 337 ngày Pombo 1934 – 18 tuổi 200 ngày LAMINE YAMAL 2026 – 18 tuổi 230 ngày Zaldua 1960 – 18 tuổi 292 ngày Illan 1967 – 18 tuổi 304 ngày Panizo 1941 – 18 tuổi 348 ngày