Xem clip các bàn thắng của Messi trong màu áo Inter Miami (nguồn: MLS):

Chuyển đến giải nhà nghề Mỹ (MLS) cách đây hơn 2 năm, Messi tạo nên cơn sốt bóng đá ở đất nước Bắc Mỹ, nâng tầm Inter Miami cũng như các giải đấu cấp CLB mà anh góp mặt.

Đặc biệt hài lòng chính sách đãi ngộ và môi trường nơi đây, Lionel Messi vừa quyết định ký tiếp 3 năm với đội bóng của David Beckham và đồng chủ sở hữu Jorge Mas.

Inter Miami vừa công bố thỏa thuận bằng video ghi lại cảnh Messi ký hợp đồng tại nơi sẽ trở thành SVĐ mới của Inter Miami, được đặt tên là Miami Freedom Park.

Messi đặt bút ký 3 năm với Inter Miami - Ảnh: IMFC

Tiền đạo 38 tuổi hồ hởi chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở đây và tiếp tục dự án này. Giấc mơ sắp trở thành hiện thực tuyệt đẹp, chơi bóng tại SVĐ mới Miami Freedom Park.

Kề từ ngày đến Miami, tôi luôn cảm thấy vui và háo hức chờ đợi khoảnh khắc thi đấu tại ngôi nhà mới. Chúng tôi mong chờ Miami Freedom Park hoàn thành để được trải nghiệm nó từ bên trong và cùng người hâm mộ tận hưởng."

Dự kiến, Inter Miami sẽ đá các trận cuối cùng mùa giải 2025 trên sân Chase, trước khi bắt đầu mùa giải 2026 ở Miami Freedom Park.

Sự xuất hiện của Messi giúp Inter Miami đăng quang Leagues Cup 2023 và anh truyền cảm hứng để đội bóng áo hồng vô địch Supporters' Shield năm 2024, xác lập kỷ lục về điểm số cao nhất mùa giải.

Trên phương diện cá nhân, Messi cũng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS năm 2024 và gần đây là Chiếc giày vàng 2025, với 29 bàn thắng sau 28 trận.