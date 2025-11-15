Báo Bồ Đào Nha chỉ trích mạnh mẽ Cristiano Ronaldo sau thẻ đỏ trong trận thua Ireland 0-2, nói anh “nên xấu hổ”.
Xem video màn trình diễn đẳng cấp của Messi trước Angola
Thomas Tuchel đưa ra yêu cầu đơn giản mà tiên quyết với dàn sao tuyển Anh, nếu muốn có thể vô địch World Cup 2026.
MU quyết định bất ngờ về tương lai Casemiro, theo mong muốn của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, họ cũng ra điều kiện cho cựu tiền vệ Real Madrid.
Thuyền trưởng Hansi Flick được cho tuyên bố sẽ rời Barca ngay lập tức, nếu CLB đưa Messi trở lại dưới thời của ông.
Bồ Đào Nha thua sốc 0-2 trên sân Cộng hòa Ireland, trong vở kịch khó tin mà Cristiano Ronaldo là nhân vật chính với chiếc thẻ đỏ.