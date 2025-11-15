Xem video màn trình diễn đẳng cấp của Messi trước Angola

G5vgVsvW4AACKfz.jpg
Messi nhận được chiếc áo đấu đặc biệt từ Tổng thống Joao Lourenco nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Angola
G5vMby1XwAAk8cj.jpg
Đội hình ra sân Argentina
G5vFPHfaUAAT8dY.jpg
Đội khách thi đấu lấn lướt hơn nhờ dàn hảo thủ chất lượng
G5vDSAwX0AAM20w.jpg
Messi luôn là tâm điểm trong các đợt lên bóng của Argentina
G5uvXStWsAAAh5j.jpg
Cuối hiệp 1, Messi chuyền bóng tinh tế cho Lautaro Martinez dứt điểm chéo góc mở tỷ số
G5vERqgW0AADSvQ.jpg
Hiệp hai bắt đầu với những màn đôi công hấp dẫn
G5vERqtXMAANoV_.jpg
Messi được hậu vệ đối phương chăm sóc kỹ
G5u_jMoXoAAMp1v.jpg
Tuy thế, tiền đạo 38 tuổi vẫn ghi bàn cuối trận, sau đường chuyền đáp lễ của Lautaro
G5u_2Z6WcAAyWJh.jpg
Chiến thắng nhẹ nhàng của nhà ĐKVĐ World Cup

Nguồn ảnh: 433, ESPN, BR Football, TYC Sports