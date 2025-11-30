Lionel Messi tiếp tục tạo dấu ấn lịch sử khi chạm mốc 405 pha kiến tạo, chính thức vượt qua huyền thoại Ferenc Puskas để trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất mọi thời đại.

Thành tích này giúp siêu sao Argentina củng cố vị thế độc tôn sau khi Puskas nắm giữ kỷ lục từ năm 1966. Không chỉ vậy, với tổng cộng 896 bàn thắng cùng 405 kiến tạo, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên vượt mốc 1.300 lần góp dấu giày vào bàn thắng.

Tadeo Allende chói sáng với cú hat-trick - Ảnh: IM

Trở lại trận chung kết play-off MLS miền Đông, Inter Miami có trận đấu bùng nổ khi tiếp đón New York City trong chung kết miền Đông MLS 2025.

Với ưu thế sân nhà, đội bóng của HLV Javier Mascherano nhanh chóng áp đặt thế trận và mở tỷ số ở phút 14. Từ đường chuyền dài chuẩn xác của Busquets, Tadeo Allende xử lý tinh tế rồi dứt điểm uy lực, đưa Miami vượt lên. Chỉ 9 phút sau, Jordi Alba tạt bóng như đặt để Allende đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Inter Miami giành chức vô địch play-off MLS miền Đông - Ảnh: IM

New York City kịp thu hẹp cách biệt ở phút 37 khi Haak tận dụng quả treo bóng của Moralez, giúp đội khách nuôi hy vọng trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên sang hiệp hai, Inter Miami tái khẳng định đẳng cấp vượt trội. Phút 66, Messi đi bóng khéo léo rồi kiến tạo cho Silvetti ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì. Phút 83, Segovia và Alba phối hợp đẳng cấp để tạo nên bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 4-1. Đến phút 90, Allende hoàn tất cú hat-trick bằng pha lốp bóng tinh tế, ấn định thắng lợi 5-1.

Niềm vui vỡ òa của CĐV Inter Miami - Ảnh: IM

Với kết quả này, Inter Miami lên ngôi vô địch MLS miền Đông và giành vé vào chung kết MLS tổng vào ngày 6/12, gặp đội thắng trong cuộc đối đầu giữa San Diego và Vancouver.

Ghi bàn:

Inter Miami: Tadeo Allende (14', 23', 90'), Silvetti (66'), Telasco Segovia (83')

New York City: Justin Haak (37')