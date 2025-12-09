3h00 ngày 10/12, sân Giuseppe Meazza:

Inter Milan đứng trước cơ hội tốt để tiến thêm một bước trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 Champions League 2025/26.

Đây chính là thời điểm tốt nhất để chạm trán Liverpool, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng phong độ và bị chia rẽ bởi những tranh cãi nội bộ.

Inter có phong độ ổn định. Ảnh: Inter.it

Sau cú sảy chân đầu tiên ở Champions League trước Atletico Madrid, HLV Chivu muốn nhanh chóng đứng dậy và cố gắng đánh bại một ông lớn của bóng đá châu Âu.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Inter vừa thắng tưng bừng 4-0 trước Como của Cesc Fabregas, kết quả giúp thầy trò Chivu giữ vị trí top 3 Serie A, chỉ kém đội đầu bảng Milan đúng 1 điểm.

Chiến thắng cũng cho thấy trạng thái phong độ rất cao của đội bóng áo xanh – đen, dù họ vẫn phải tiếp tục thi đấu mà không có Dumfries.

Trận đấu đêm nay gợi cho các tifosi Inter về những gì diễn ra ở vòng 1/8 Champions League 2021/22.

Khi đó, Liverpool loại họ ở vòng 1/8. Đội bóng nước Anh thắng 2-0 tại Giuseppe Meazza, còn Inter thắng 1-0 trận lượt về trên sân Anfield.

Lần này, Inter có thể tận dụng lợi thế sân nhà cùng thời điểm sa sút của Liverpool. Giới chuyên môn đánh giá đội của Chivu cao hơn.

Liverpool không còn giống với hình ảnh đội bóng vô địch Premier League cách nay vài tháng. HLV Arne Slot đánh mất phiên bản “The Kop” từng khiến cả châu Âu phải trầm trồ.

Hiện tại, Liverpool xếp vị trí 13 ở Champions League, đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh – cách đội đầu bảng Arsenal đến 10 điểm.

Không chỉ vậy, cuộc chiến gay gắt giữa Mohamed Salah với Arne Slot gây rúng động và có thể làm rạn nứt hơn nữa phòng thay đồ vốn đã khủng hoảng.

Salah bị loại sau những tuyên bố không hay. Ảnh: ESPN

Sau 3 trận liên tiếp bị đẩy lên ghế dự bị, tiền đạo người Ai Cập nói Liverpool “phản bội” anh, cho rằng Slot không muốn anh hiện diện trong đội.

Kết quả, trong chuyến đi đến Italia, Slot thậm chí còn loại Salah khỏi danh sách triệu tập. Quyết định mạnh tay này được các CĐV Liverpool đồng tình.

“Salah? Sự bộc phát của anh ta đã bị trừng phạt. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy bị phản bội. Giờ hãy tập trung vào Inter”, Slot lên tiếng.

Inter sở hữu một trong những hàng thủ mạnh nhất châu Âu mùa này, với 3 bàn thua – chỉ sau Arsenal (1 bàn thua). Đội chủ nhà sẽ dựa trên sự chắc chắn và tìm đột biến từ khoảnh khắc cá nhân.

Lực lượng:

Inter: Darmian, Dumfries, Di Gennaro chấn thương.

Liverpool: Chiesa, Endo, Frimpong, Cody Gakpo chấn thương. Salah bị loại.

Đội hình dự kiến:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Ekitike, Wirtz, Szoboszlai; Isak.

Tỷ lệ trận đấu: Inter chấp 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: Inter thắng 1-0.