'Tâm phục khẩu phục'

Hành trình đã qua tại VCK U23 châu Á, cùng những lời đánh giá tích cực về lối chơi và bản lĩnh thi đấu, mang đến cho thầy trò HLV Kim Sang Sik sự hưng phấn và tự tin lớn.

Đó là thứ tự tin của một tập thể có thể chắc chắn rằng họ có thể chơi sòng phẳng, thậm chí áp đặt trước đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, kinh nghiệm và khó lường như U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, chính sự tự tin ấy lại sớm trở thành con dao hai lưỡi. Những phút đầu, U23 Việt Nam tổ chức tấn công khá chủ động, nhưng nhanh chóng bị hàng thủ U23 Trung Quốc đọc vị và hóa giải. Điều đó làm các học trò của HLV Kim Sang Sik bắt đầu bối rối.

Những đường chuyền thiếu chính xác xuất hiện nhiều hơn, các pha tranh chấp không còn giữ được sự quyết liệt, chính xác và chủ động, cự ly đội hình có dấu hiệu bị “bung”. Và bước ngoặt lớn nhất đến với việc trung vệ Hiểu Minh chấn thương phải rời sân ở phút 32.

Đây là tổn thất nặng nề, không chỉ về mặt nhân sự mà còn về mặt tâm lý. Thiếu đi trung vệ quan trọng bậc nhất, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam lập tức bị xáo trộn. U23 Trung Quốc nhanh chóng tận dụng điều đó để đẩy cao đội hình, chơi lấn lướt và liên tục hãm thành.

Bàn thắng ở đầu hiệp hai như một cú đánh mạnh vào niềm tin vốn đã lung lay của U23 Việt Nam. Khi thế trận chưa kịp ổn định trở lại, bàn thua thứ hai xuất hiện, kéo theo chiếc thẻ đỏ của Lý Đức, khiến mọi hy vọng mong manh gần như sụp đổ.

Trong thế thiếu người và tâm lý nặng nề, bàn thua thứ ba là hệ quả khó tránh khỏi. U23 Trung Quốc cho thấy họ bản lĩnh và lạnh lùng hơn, giành quyền vào chung kết một cách xứng đáng.

Những tiếc nuối cho U23 Việt Nam

Dù thất bại là điều khó tránh, U23 Việt Nam vẫn có nhiều lý do để tiếc nuối. Trước hết, nếu không mất Hiểu Minh, rất có thể đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã không rơi vào thế bị động quá nhanh, cũng không để U23 Trung Quốc dễ dàng kiểm soát và áp đặt thế trận. Sự thiếu vắng trung vệ trụ cột khiến mọi mắt xích phía sau bị kéo giãn, và đó là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu.

Nhưng những bước ngoặt xảy đến khiến đội bóng của HLV Kim Sang Sik lỡ bước vào trận chung kết. Ảnh: AFC

Tiếc nuối tiếp theo nằm ở yếu tố tinh thần. U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với sự tự tin quá lớn, khác với hình ảnh điềm tĩnh, lì lợm và thực dụng trong những chiến thắng trước đó. Khi gặp khó, đội bóng áo đỏ không giữ được sự bình thản cần thiết, dẫn đến những quyết định vội vàng và sai sót liên tiếp.

Dẫu vậy, sẽ là không công bằng nếu chỉ nhìn vào thất bại này để phủ nhận toàn bộ nỗ lực của U23 Việt Nam. Trước trận thua U23 Trung Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có một giải đấu đáng khen, thể hiện được bản sắc, tinh thần chiến đấu và sự tiến bộ rõ rệt.

Thất bại ở bán kết là bài học đắt giá nhưng cần thiết. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc phía trước để cần đứng dậy, điều chỉnh lại tinh thần và khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn xứng đáng với những gì đã thể hiện suốt thời gian qua.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn