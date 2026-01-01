Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á không làm U23 Việt Nam đơn độc. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

Một CĐV Indonesia an ủi: “Không sao cả, U23 Việt Nam đã có một giải đấu quá ấn tượng rồi, chúc mừng những người hùng Đông Nam Á”.

U23 Việt Nam (áo đỏ) thất bại trước U23 Trung Quốc - Ảnh: Ted Trần

Nhiều ý kiến khác tiếp tục tiếp lửa: “Tiến lên Việt Nam, hãy chiến đấu vì Đông Nam Á”, “Chúc may mắn Việt Nam từ Indonesia”.

Không ít CĐV khu vực cũng đưa ra những nhận định chuyên môn. “U23 Việt Nam có vẻ bị ảnh hưởng tâm lý, trong khi U23 Trung Quốc thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với vòng bảng và tứ kết”, một ý kiến đánh giá. Một CĐV khác bày tỏ sự ngỡ ngàng: “Đây là đội chỉ ghi một bàn trước đó sao?”

CĐV Thái Lan dành sự thán phục đặc biệt cho thủ môn Li Hao: “Anh ấy đúng là bức tường khó vượt qua”. Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam kêu gọi toàn đội nhanh chóng đứng dậy: “Hãy xem đây là bài học và tập trung cho trận tranh hạng 3”.

Theo lịch, U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc lúc 22h00 ngày 23/1, khép lại hành trình đầy cảm xúc tại giải.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn