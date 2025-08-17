1. Hình ảnh của Lamine Yamal không hề lu mờ, ngay cả trong một trận đấu xấu xí như chuyến làm khách của Barcelona trước Mallorca.

Thực chất đó là hai trận đấu trong một: trận mà thầy trò Hansi Flick thắng áp đảo, và trận mà đội bóng của Jagoba Arrasate thua cay đắng.

Raphinha “mở hàng” mùa giải cho Barca. Ảnh: Diaro AS

Cục diện trận đấu vòng mở màn La Liga 2025/26 bị chia đôi bởi trọng tài Jose Munuera trong buổi chiều tối oi bức 32 độ C.

Trước khi bảng điện tử nhảy tỷ số 2-0, vẫn còn kịp thấy Barca và Lamine Yamal chơi thứ bóng đá mượt mà.

Ngôi sao 18 tuổi, chủ nhân mới của chiếc áo số 10, thậm chí còn lĩnh trách nhiệm sút phạt – nhiệm vụ từng gắn liền với Lionel Messi – trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên theo phong cách này.

Dù chưa thành công, anh đã góp dấu giày trong cả 2 bàn đầu tiên của Raphinha và Ferran Torres.

Khi chiến thắng đã nằm chắc trong tay, cả Barca lẫn Lamine đều giảm nhịp, để rồi cuối trận, chính Yamal xuất hiện trở lại, khẳng định mình vẫn còn trên sân với pha lập công ấn định kết quả 3-0.

2. Barca ra sân với bộ trang phục xanh lá của mùa trước, gợi lại hình ảnh đội vô địch La Liga. Đây là một tập thể rõ ràng, gắn kết, giàu thể lực và đa dạng hơn dù đã chia tay Inigo Martinez.

Chỉ cần nhìn vào băng ghế dự bị với Jules Kounde, Dani Olmo và tân binh Rashford cũng đủ thấy sức mạnh chiều sâu.

Đội hình xuất phát gây chú ý với thủ môn Joan Garcia – người được đăng ký vào phút chót – cùng Ferran đá cắm thay Lewandowski chấn thương.

Vấn đề nhân sự lớn nhất lúc này chỉ xoay quanh vị trí hậu vệ phải (tạm thuộc về Eric Garcia) và suất tiền vệ thứ ba (chia nhau giữa Fermin Lopez và Olmo).

Trận đấu coi như kết thúc chỉ sau hơn nửa giờ đồng hồ nhờ tài năng của Lamine Yamal, giữa sự phẫn nộ của khán giả trên sân Son Moix và sự kinh ngạc của chính một số thành viên Barca.

Raillo bị đá trúng đầu ở cự li gần và nằm sân, trọng tài vẫn cho Barca ghi bàn. Ảnh: EFE

Mallorca đánh mất thế trận, vừa bị khuất phục bởi sự tinh quái của Yamal, vừa ức chế vì những quyết định của trọng tài: dễ dãi trong tình huống dẫn tới thua thứ 2, nhưng lại nghiêm khắc khi truất quyền thi đấu Morlanes và Muriqi.

Tình huống diễn ra khi Yamal tung cú sút rất mạnh đưa bóng đi thẳng vào đầu Antonio Raillo ở cự li gần, khiến đội trưởng Mallorca đổ sấp xuống sân.

Các cầu thủ hai đội ngơ ngác chờ trọng tài tạm dừng trận đấu như quy định FIFA, nhưng Ferran vẫn tìm khoảng trống dứt điểm và trọng tài Jose Munuera công nhận bàn thắng.

Một số cầu thủ Barca còn không ăn mừng. Phía Mallorca thì phản ứng quyết liệt nhưng không có kết quả. Morlanes nhận thẻ vàng vì lỗi phản đối, để rồi ít phút sau bị truất quyền thi đấu.

“Hơi lạ. Trọng tài quyết định không thổi còi. Vì thế, chúng tôi phải thi đấu”, thủ môn Joan Garcia phản ứng.

Ở tình huống này, Ferran nên chọn giải pháp phá bóng ra ngoài (anh không làm thế, vì cần ghi bàn để tránh mất vị trí bởi Rashford) – hoặc như huyền thoại Paolo Di Canio của West Ham năm 2000, ôm bóng lại thay vì ghi bàn khi thủ môn đối phương nằm sân.

3. Cả hai đội đều bối rối khi phải chơi 11 đánh 9 từ phút 39. Thậm chí, ông Jose Munuera còn giúp Raphinha thoát thẻ đỏ sau cú vào bóng nguy hiểm với Mateu Morey.

Trận đấu thực chất kết thúc ngay từ hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Mallorca thay liền 3 vị trí và Barca không hiệu quả khi tấn công.

Lamine Yamal ấn định chiến thắng. Ảnh: Diario AS

Phải đến phút bù giờ thứ 4, Lamine Yamal thể hiện giá trị của mình bằng pha di chuyển ngang trên rìa vòng cấm rồi tung cú sút sở trường ấn định kết quả 3-0.

Ghi bàn trong lần đầu tiên chính thức ra mắt chiếc áo số 10 là điều đặc biệt với Yamal. Nhưng niềm vui của Hansi Flick không trọn vẹn.

“Tôi không thích trận đấu này. Sau khi bị dẫn 2-0 và đối thủ nhận 2 thẻ đỏ, đội chơi với 50% sức lực trong khi đáng lẽ chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều”, Hansi Flick tức giận.

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi phải kiểm soát bóng và trận đấu, cũng như phải ghi bàn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chơi với 50 hay 60% sức lực là điều không thể khi đối đầu với 9 cầu thủ”.

Jose Munuera đang bị công kích mạnh mẽ từ báo chí và người hâm mộ Tây Ban Nha. Ông sẽ còn được nhắc đến nhiều, nhưng Yamal chứng minh anh mới là ngôi sao sáng nhất tại Son Moix.