Bị Lincoln City dẫn trước nhưng Chelsea đã thể hiện bản lĩnh ở hiệp hai để lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh
Nguồn ảnh: OneFootball, TNT Sports, LFC, Soton
Tiền đạo cánh Arsenal - Noni Madueke sẽ phải ngồi ngoài 2 tháng vì chấn thương đầu gối.
Lãnh đạo MU vẫn muốn đem về thêm thủ môn hàng đầu, cùng một tiền vệ trung tâm chất lượng trong kỳ chuyển nhượng năm tới.
Ousmane Dembele giản dị vượt qua Lamine Yamal, người với phong cách như ngôi sao nhạc rock, chiến thắng Quả bóng vàng 2025 đầy thuyết phục và xứng đáng.
Mbappe rời PSG đến Real Madrid để vô địch Cúp C1 lẫn giành Quả bóng vàng, trớ trêu Ousmane Dembele lại chiến thắng cả 2 chiến tích đó ngay tại Paris.