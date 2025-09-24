G1jc837WUAA_RLk.jpeg
Liverpool ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị
G1jrMJTWYAAV8j5.jpg
Southampton chơi đôi công sòng phẳng với The Kop
G1jlQ BWQAAK83b.jpg
Cuối hiệp 1, Isak tận dụng sai lầm của thủ môn đội khách để mở tỷ số
G1jk9e3X0AE0AXR.jpeg
Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Thụy Điển trong màu áo mới
G1jk9evWcAAJPX7.jpeg
G1jkpFAWkAA_zKm.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool
G1jvXfgXkAE7gKV.jpeg
Phút 76, Charles dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1
G1jyI2yXMAAaOrk.jpeg
Đến cuối trận, Chiesa kiến tạo dọn cỗ để Ekitike ghi bàn quyết định
G1jya8cXkAE56Ef.jpeg
Tiền đạo người Pháp cởi áo ăn mừng, hành động khiến anh nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ rời sân
G1j0HmdXUAAjr4d.jpeg
Liverpool có mặt ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh

Nguồn ảnh: OneFootball, TNT Sports, LFC, Soton