Chàng tuyển thủ Anh buộc phải rời sân từ hiệp một trận gặp Man City cuối tuần trước, khi HLV Mikel Arteta thừa nhận, cậu học trò không đủ khỏe để tiếp tục thi đấu.

Madueke bước đi tập tễnh khó nhọc sau trận. Đến hôm sau, anh được chụp chiếu đầu gối và mức độ tổn thương vừa tiết lộ.

Madueke sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng - Ảnh: AFC

Tờ The Athletic xác nhận, Noni Madueke có thể phải xa sân cỏ hai tháng vì chấn thương trên. Điều đó có nghĩa, cầu thủ thuận chân trái sẽ "ngồi chơi xơi nước" đến giữa tháng 11.

Khoảng thời gian này, Madueke sẽ vắng mặt một loạt trận cầu ở Ngoại hạng Anh, gặp Newcastle, West Ham, Fulham, Crystal Palace, Burnley và Sunderland.

Ngoài ra là những trận chiến quan trọng tại đấu trường Champions League với Olympiacos, Atletico Madrid và Slavia Prague.

Madueke gây ấn tượng mạnh kể từ ngày gia nhập Pháo thủ với mức phí 52 triệu bảng từ Chelsea, đặc biệt trong bối cảnh Bukayo Saka dưỡng thương.

Quả thực, Arsenal không gặp may khi nhiều trụ cột liên tục "đổ bệnh". Đầu tiên là trường hợp Kai Havertz mới phẫu thuật đầu gối hồi tháng trước.

William Saliba và Bukayo Saka cũng bị đau từ vòng hai trước Leeds. Dẫu vậy, bộ đôi trên vừa tái xuất ở màn so tài Man City mới đây.

Đội trưởng Martin Odegaard gặp vấn đề về vai, khiến anh lỡ hẹn chuyến làm khách Bilbao, cũng như cuộc chạm trán Man "xanh".